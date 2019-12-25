  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
За последние сутки на COVID-19 в Петербурге протестировали более 21,5 тыс. человек
Сегодня, 10:00
208
nadezhda_sib

За последние сутки на COVID-19 в Петербурге протестировали более 21,5 тыс. человек

0 0

Горожанам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 21663 человек, сообщила пресс-служба аппарата губернатора города. 

Под наблюдением медиков находится 3514 человека. Из них 47 ― в обсерваторе, 1203― контактные, 2264 ― на самоизоляции.

Специалисты обработали 394 вызова, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С 26 октября ресторанам, кафе и барам в Петербурге запретили работать ночью. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, тестирование
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии