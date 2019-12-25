За последние сутки на COVID-19 в Петербурге протестировали более 21,5 тыс. человек

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 21663 человек, сообщила пресс-служба аппарата губернатора города.
Под наблюдением медиков находится 3514 человека. Из них 47 ― в обсерваторе, 1203― контактные, 2264 ― на самоизоляции.
Специалисты обработали 394 вызова, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.
С 26 октября ресторанам, кафе и барам в Петербурге запретили работать ночью.
Фото: Piter.TV
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