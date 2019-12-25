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За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали почти 31 тысячу человек
Сегодня, 10:00
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nadezhda_sib

За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали почти 31 тысячу человек

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Под наблюдением медиков находится почти 2 тыс. человек.

За последние сутки в Петербурге на коронавирус протестировали 30944 человек, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

Под медицинским наблюдением находится 1957 человек. Из них 39 — в обсерваторе, 993 — контактные, 925 — на самоизоляции.

Специалисты обработали 298 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургские родители проголосовали за ранний уход на каникулы на странице вице-губернатора Ирины Потехиной. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, тестирование
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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