За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 35 тыс. человек

Объем тестирования за сутки достиг рекордного значения.

За последние сутки в Петербурге на коронавирус протестировали 35207 человек, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

Под медицинским наблюдением находится 2475 человек. Из них 23 — в обсерваторе, 662 — контактные, 1790 — на самоизоляции.

Специалисты обработали 348 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что еженедельный прирост госпитализаций с коронавирусом в Петербурге составляет 17%.

Фото: Piter.TV