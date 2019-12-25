За последние сутки на COVID-19 в Петербурге протестировали 15 тысяч человек

Под наблюдением медиков находится более 3 тыс. человек.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 15216 человек, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

Под медицинским наблюдением находится 3267 человек. Из них 37 ― в обсерваторе, 843 ― контактные, 2387 ― на самоизоляции.

Специалисты обработали 215 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С сегодняшнего дня временный госпиталь "Ленэкспо" начинает прием пациентов с коронавирусом.

Фото: Piter.TV