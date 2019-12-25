Госпиталь "Ленэкспо" начинает прием пациентов с коронавирусом

Для приема больных подготовили павильон №5.

В воскресенье, 12 октября, стало известно о том, что во временном госпитале "Ленэкспо" возобновили приём пациентов. Об этом сообщает издание "АБН".

Известно, что прием пациентов будут вести в павильоне №5. Там развернули около 300 коек. Отмечается, что в этом павильоне также есть реанимация с аппаратами искусственной вентиляции легких.

Напомним, что временный госпиталь "Ленэкспо" может принять 2,5 тысячи больных.

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Фото:пресс-служба Смольного