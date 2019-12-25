Эпидемиолог назвала причину роста заболевания коронавирусом в Петербурге

По мнению специалиста, горожане забыли о масочном режиме.

Заведующая кафедрой эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии СЗГМУ имени Мечникова, главный внештатный специалист-эпидемиолог Комитета по здравоохранению Петербурга Людмила Зуева назвала причину роста числа заболевших коронавирусом в городе. По ее мнению, петербуржцы забыли о масочном режиме. Об этом пишет "Фонтанка".

Зуева заявила, что говорить, что в России наступила вторая волна коронавируса, не совсем верно. В настоящий момент продолжается первая, просто она активизировалась. Эпидемиолог уверена, что если население будет носить маски, то заболеваемость пойдет на спад.

"На улице маска не нужна. В закрытом пространстве она должна быть правильно надета", - отметила Людмила Зуева.

Врач подчеркнула, что люди должны заботиться не только о себе, но и об окружающих. Она призвала штрафовать всех, кто не соблюдает масочный режим. "Сейчас такая ситуация, что нужно заставить население поступать правильно", - заявила эпидемиолог.

В то же время она отметила, что к ношению перчаток относится скептически. По ее мнению, лучше мыть руки и регулярно пользоваться антисептиком.

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