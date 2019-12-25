Бизнес в Петербурге опасается второго локдауна

Главные страхи связаны с тем, что у властей города нет четких планов по поддержке экономики.

Петербургские бизнесмены уверены в новом локдауне в связи со второй волной пандемии коронавируса. Предприниматели опасаются, что не смогут восстановиться после введения очередных ограничений. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Главные страхи связаны с тем, что у властей города нет четких планов по поддержке экономики. Коммерческий директор компании NBCom Артём Шукюров сравнил сложившуюся ситуацию с сидением на бочке с порохом и отметил, что неопределенность отвлекает от важных задач.

По словам вице-президента по связям с общественностью Ассоциации малых гостиниц Петербурга Тамары Буйловой, сейчас ситуация в городе сложнее, чем весной. Она пояснила, что после первых ограничений осталось много нерешенных вопросов. Повторное их введение может повлечь за собой безвозвратное закрытие до 85% различных заведений – ресторанов, отелей, торговых центров и кинотеатров.

Стоит отметить, что количество зараженных в городе на Неве с каждым днем растет. Депутат ЗакСа, глава фракции "Яблоко" Борис Вишневский заявил, что губернатор Александр Беглов уже обозначил возможность введения новых ограничений для бизнеса. "Но какие ограничения, когда?" – задается вопросом Вишневский.

Ранее мы писали, что власти Петербурга не заинтересованы вводить новые ограничения по коронавирусу.

Фото: pixabay.com