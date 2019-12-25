  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
За сутки в Петербурге на COVID-19 протестировали 29 тысяч человек
Сегодня, 10:00
41
nadezhda_sib

За сутки в Петербурге на COVID-19 протестировали 29 тысяч человек

0 0

Под наблюдением медиков более 2,5 тыс. человек.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 29488 человек, сообщила пресс-служба Смольного. 

Под медицинским наблюдением находится 2658 человек. Из них 21 ― в обсерваторе, 864 ― контактные, 1773 ― на самоизоляции.

Специалисты обработали 315 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее стало известно о том, что "Коронавирусную" телефонную службу "122" превратят в единую справочную службу Петербурга. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, тестирование
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии