За сутки в Петербурге на COVID-19 протестировали 29 тысяч человек

Под наблюдением медиков более 2,5 тыс. человек.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 29488 человек, сообщила пресс-служба Смольного.

Под медицинским наблюдением находится 2658 человек. Из них 21 ― в обсерваторе, 864 ― контактные, 1773 ― на самоизоляции.

Специалисты обработали 315 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее стало известно о том, что "Коронавирусную" телефонную службу "122" превратят в единую справочную службу Петербурга.

Фото: Piter.TV