За сутки в Петербурге на COVID-19 протестировали 29 тысяч человек

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 29488 человек, сообщила пресс-служба Смольного.
Под медицинским наблюдением находится 2658 человек. Из них 21 ― в обсерваторе, 864 ― контактные, 1773 ― на самоизоляции.
Специалисты обработали 315 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.
Ранее стало известно о том, что "Коронавирусную" телефонную службу "122" превратят в единую справочную службу Петербурга.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все