"Коронавирусную" телефонную службу "122" превратят в единую справочную службу Петербурга

Служба начала работу в минувшем апреле.

Бывшую "коронавирусную" телефонную службу "122" решили сделать единой справочной службой Петербурга. Как рассказали в комитете по информатизации и связи, по данному короткому номеру теперь будут принимать самые разные обращения граждан.

Служба "122" начала работу в минувшем апреле, горожане круглосуточно звонили специалистам по вопросам противодействия COVID-19. С тех пор операторы обработали свыше 100 тысяч звонков. Сейчас острые вопросы о болезни и связанных с ней ограничениях отошли на второй план или стали досконально известны петербуржцам, поэтому в службу стали звонить по вопросом выплат, льгот, культуры, туризма, транспорта, строительства и других важных сфер жизни города.

Отмечается, что в "122" можно позвонить из соцсети "Одноклассники", с персонального компьютера и мобильного телефона, а также отправить смс-сообщение. В комитете напомнили, что служба "122" и Служба экстренных вызовов "112" являются совершенно разными службами. Вторая специализируется на вызовах пожарных, полиции, скорой помощи, службы газа.

Ранее Piter.TV рассказывал, что станцию "Маяковская" планируют закрыть на ремонт в начале 2021 года.

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