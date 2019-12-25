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За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали почти 29 тысячи человек
Сегодня, 10:00
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nadezhda_sib

За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали почти 29 тысячи человек

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Под наблюдением медиков ― более 3 тысяч человек.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 28993 человек. Об этом сообщила пресс-служба Смольного. 

Под наблюдением медиков находится 3170 человек. Из них 19 ― в обсерваторе, 838 ― контактные, 2313 ― на самоизоляции.

Специалисты обработали 285 вызовов, которые поступили по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что власти Петербурга не планируют вводить жестких мер из-за COVID-19. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, тестирование
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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