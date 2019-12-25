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За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 24 тысячи человек
Сегодня, 10:00
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nadezhda_sib

За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 24 тысячи человек

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Под наблюдением медиков находится более 3 тыс. человек.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 24161 человек. Об этом сообщила пресс-служба Смольного. 

Под наблюдением медиков находится 3123 человек. Из них 20 ― в обсерваторе, 613  ― контактные, 2490 ― на самоизоляции.

Специалисты обработали 274 вызова, которые поступили по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Накануне губернатор заявил об усложнении ситуации с коронавирусом в Петербурге. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, тестирование
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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