За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 24 тысячи человек

Под наблюдением медиков находится более 3 тыс. человек.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 24161 человек. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Под наблюдением медиков находится 3123 человек. Из них 20 ― в обсерваторе, 613 ― контактные, 2490 ― на самоизоляции.

Специалисты обработали 274 вызова, которые поступили по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Накануне губернатор заявил об усложнении ситуации с коронавирусом в Петербурге.

Фото: Piter.TV