Губернатор заявил об усложнении ситуации с коронавирусом в Петербурге

В Смольном намерены ограничиваться рекомендациями.

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что ситуация с коронавирусом в городе усложняется. Заявление было сделано 5 октября в эфире "Радио России".

Градоначальник заявил, что на прошлой неделе начало расти число заболевших коронавирусом. Беглов напомнил, что из "локдауна" вышли все сферы жизни и отрасли экономики Петербурга – музеи, театры, магазины, кафе и многое другое. В новых обстоятельствах очень важно сохранить работу экономики, отметил губернатор.

Беглов добавил, что горожанам лучше всего придерживаться рекомендаций правительства города. В этом случае можно избежать нового карантина.

Ранее мы сообщали о том, что правительство Петербурга рассказало о новом соглашении в сфере строительства социальных объектов. Договоренность о взаимодействии в этой сфере достигнута с крупной банковской организацией.

Фото: ВКонтакте / Александр Беглов