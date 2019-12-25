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За сутки на коронавирус в Петербурге протестировали более 13,5 тыс. человек
Сегодня, 10:00
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nadezhda_sib

За сутки на коронавирус в Петербурге протестировали более 13,5 тыс. человек

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В прошедшую пятницу объем тестирования в сутки составил 30 тысяч человек.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 13686 человек. Об этом сообщила пресс-служба Смольного. 

Под наблюдением медиков находится 2470 человек. Из них 31 ― в обсерваторе, 505  ― контактные, 1934 ― на самоизоляции.

Специалисты обработали 182 вызова, которые поступили по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Госпиталь в "Ленэкспо" сможет принять 2500 коронавирусных пациентов. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, тестирование
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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