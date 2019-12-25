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Суточное тестирование на COVID-19 охватило более 30 тыс. человек
Сегодня, 10:00
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nadezhda_sib

Суточное тестирование на COVID-19 охватило более 30 тыс. человек

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Количество обследованных горожан в сутки растет.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 30687 человек, сообщила пресс-служба Смольного. 

Под медицинским наблюдением находится 2683 человека. Из них 35 ― в обсерваторе, 518 ― контактные, 2130 ― на самоизоляции. 

Специалисты обработали 112 вызовов, поступивших по номеру "12" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в петербургском метро начались скандалы из-за масочного режима. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, тестирование
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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