За последние сутки на COVID-19 в Петербурге протестировали более 26,5 тыс. человек

Под наблюдением медиков находится более 2500 человек.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 26652 человека. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Под медицинским наблюдением находится 2662 человек. Из них 23 ― в обсерваторе, 506 ― контактные, 2133 ― на самоизоляции.

Специалисты обработали 222 вызова, которые поступили по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что власти Петербурга пока не планируют переносить школьные каникулы.

Фото: Piter.TV