Власти Петербурга пока не планируют переносить школьные каникулы

В Москве Сергей Собянин объявил двухнедельные осенние каникулы для столичных школьников с 5 по 18 октября.

Осенние каникулы в школах Петербурга пока не планируют переносить на более ранний срок или продлевать по примеру Москвы. Начало осенних каникул в Петербурге намечено на 26 октября. Об этом ТАСС сообщили в городской администрации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил двухнедельные осенние каникулы для столичных школьников с 5 по 18 октября. Он продлил каникулы до двух недель и решил провести их одномоментно во всех школах из-за начала подъема простудных заболеваний.

Сейчас вопрос о переносе или продлении осенних каникул в петербургских школах точно не рассматривается, но если ситуация будет ухудшаться, то возможно. Ирина Потехина, вице-губернатор Петербурга

На данный момент в связи с выявлением коронавируса и распространением ОРВИ в Петербурге полностью закрыт один детский сад, на дистанционное обучение отправлены 34 класса в 11 школах.

В Ленобласти также не будут переносить осенние каникулы для школьников.

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