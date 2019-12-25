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За последние сутки на COVID-19 в Петербурге протестировали более 24 тыс. человек
Сегодня, 10:00
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nadezhda_sib

За последние сутки на COVID-19 в Петербурге протестировали более 24 тыс. человек

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Под наблюдением медиков в находится почти 1300 человек.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 24390 человек. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Под медицинским наблюдением находится 1298 человек. Из них 23 ― в обсерваторе, 513 ― контактные, 762 ― на самоизоляции. 

Специалисты обработали 237 вызовов, которые поступили по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее стало известно о том, что петербуржцев продолжают штрафовать за нарушения по коронавирусу. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, тестирование
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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