Петербуржцев продолжают штрафовать за нарушения по коронавирусу

Всего с 12 мая по 25 сентября было рассмотрено 7778 дел о несоблюдении запретов.

В Петербурге нарушителям коронавирусных ограничений за месяц было выписано штрафов почти на 200 тысяч рублей. Об этом 78.ru сообщили в комитете по законности и правопорядку.

Всего с 12 мая по 25 сентября было рассмотрено 7778 дел о несоблюдении запретов, по 7180 делам наложили штрафы на общую сумму 28 761 000 рублей. За нарушение масочного режима было выписано 16 штрафов на 64 тысячи рублей. Еще по 589 делам приняли решение об освобождении от административной ответственности.

Большая часть работы по соблюдению "масочного режима" имеет предупредительный характер.

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Фото: Piter.tv