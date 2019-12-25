За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали более 18 тысяч человек

Под наблюдением медиков находится более 500 человек.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 18137 человек. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Под медицинским наблюдением находится 507 человек. Из них 3 ― в обсерваторе, 504 ― контактные.

Специалисты обработали 228 вызовов, который поступил по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что аптеки Петербурга начинают продажу лекарств от коронавируса.

Фото: Piter.TV