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За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали более 18 тысяч человек
Сегодня, 10:00
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nadezhda_sib

За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали более 18 тысяч человек

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Под наблюдением медиков находится более 500 человек.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 18137  человек. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Под медицинским наблюдением находится 507 человек. Из них 3 ― в обсерваторе, 504 ― контактные.

Специалисты обработали 228 вызовов, который поступил по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что аптеки Петербурга начинают продажу лекарств от коронавируса.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, тестирование
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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