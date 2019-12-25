За последние сутки в Петербурге на коронавирус протестировали 12 тысяч человек

Под наблюдением медиков находится около 450 человек.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 12301 человек. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Под медицинским наблюдением находится 439 человек. Из них 5 ― в обсерваторе, 434 ― контактные.

Специалисты обработали 144 вызова, которые поступили по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее стало известно о том, что аптеки Петербурга начинают продажу лекарств от коронавируса.

Фото: Piter.TV