За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 24 тысячи человек

Под наблюдением медиков находится более 500 человек.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 24078 человек. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Под медицинским наблюдением находится 515 человек. Из них 2 ― в обсерваторе, 513 ― контактные.

Специалисты обработали 179 вызовов, которые поступили по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге заняты 92% коек для коронавирусных больных.

Фото: Piter.TV