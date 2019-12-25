В Петербурге заняты 92% коек для коронавирусных больных

В Смольном отметили, что ситуация с коронавирусом остается стабильной.

В среду, 16 сентября, стало известно, что коронавирусные койки в Петербурге для взрослых заняты на 92%. С учетом детских коек свободно не 8%, а 15%. На данный момент проходит перепрофилирование ряд медучреждений. Об этом сообщил вице-губернатор Олег Эргашев.

В Петербурге 12 больниц принимают больных коронавирусом, из них одна детская. Всего развернуто 3 653 койки. За последние стуки было госпитализировано 264 пациента, выписано 209. К аппаратам ИВЛ подключены 122 человека.

В Смольном добавили, что ситуация с коронавирусом остается стабильной и контролируемой.

Ранее мы писали, что в Петербурге заболеваемость коронавирусом вновь пошла в рост.

Фото: Piter.TV