  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге заняты 92% коек для коронавирусных больных
Сегодня, 20:32
1077
smirenny

В Петербурге заняты 92% коек для коронавирусных больных

0 0

В Смольном отметили, что ситуация с коронавирусом остается стабильной.

В среду, 16 сентября, стало известно, что коронавирусные койки в Петербурге для взрослых заняты на 92%. С учетом детских коек свободно не 8%, а 15%. На данный момент проходит перепрофилирование ряд медучреждений. Об этом сообщил вице-губернатор Олег Эргашев.

В Петербурге 12 больниц принимают больных коронавирусом, из них одна детская. Всего развернуто 3 653 койки. За последние стуки было госпитализировано 264 пациента, выписано 209. К аппаратам ИВЛ подключены 122 человека. 

В Смольном добавили, что ситуация с коронавирусом остается стабильной и контролируемой. 

Ранее мы писали, что в Петербурге заболеваемость коронавирусом вновь пошла в рост.

Фото: Piter.TV

 

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии