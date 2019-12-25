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В Петербурге заболеваемость коронавирусом вновь пошла в рост
Сегодня, 13:33
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nastya960

В Петербурге заболеваемость коронавирусом вновь пошла в рост

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В среду подтвердили 2017 новых случаев.

За последние сутки в Петербурге выявили 207 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом рассказали в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Накануне заразились новой инфекцией 206 человек. Общее число заболевших COVID-19 в Петербурге вплотную подобралось к 40 тысячам и составляет на 16 сентября 39 888.

С начала пандемии коронавируса в РФ зафиксировали уже 1 079 519 заразившихся коронавирусом. 

За последние сутки на СOVID-19 в Петербурге протестировали более 23,5 тыс. человек.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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