В Петербурге заболеваемость коронавирусом вновь пошла в рост

В среду подтвердили 2017 новых случаев.

За последние сутки в Петербурге выявили 207 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом рассказали в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Накануне заразились новой инфекцией 206 человек. Общее число заболевших COVID-19 в Петербурге вплотную подобралось к 40 тысячам и составляет на 16 сентября 39 888.

С начала пандемии коронавируса в РФ зафиксировали уже 1 079 519 заразившихся коронавирусом.

За последние сутки на СOVID-19 в Петербурге протестировали более 23,5 тыс. человек.

Фото: Piter.TV