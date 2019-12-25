За последние сутки на СOVID-19 в Петербурге протестировали более 23,5 тыс. человек

Под наблюдением медиков находится более 500 человек.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 23625 человек. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Под медицинским наблюдением находится 512 человек. Из них 2 ― в обсерваторе, 510 ― контактные.

Специалисты обработали 214 вызовов, которые поступили по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее стало известно о том, что в Петербурге растет число госпитализаций пациентов с COVID-19.

Фото: Piter.TV