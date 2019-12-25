В Петербурге растет число госпитализаций пациентов с COVID-19

Госпитализируют только тех горожан, у которых на это есть показания.

За последние сутки в Петербурге резко возросло число госпитализаций больных коронавирусом. Об этом изданию "Доктор Питер" сообщил председатель комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

За последние сутки количество госпитализаций составило 275, еще сутки назад показатель был 150. Койки для приема больных на данный момент есть.

Напомним, за последние сутки в городе выявили 206 новых случаев COVID-19. По словам губернатора, ситуация с коронавирусом остается стабильной.

Фото: Piter.TV