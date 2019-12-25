За минувшие сутки в Петербурге коронавирусом заболели еще 206 человек

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 5 529 в 84 регионах.

Во вторник, 15 сентября, стало известно о том, что за прошедшие сутки в Петербурге зафиксировали 206 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Согласно последним данным, в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 5 529 в 84 регионах. Первое место по количеству заболевших занимает Москва – 730 человек. Петербург находится на втором месте, далее Ростовская область (165), Московская область (151) и Нижегородская область (139).

В субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки вошли Ненецкий автономный округ, Смоленская область, республика Карелия и Чеченская республика.

Ранее мы сообщали о том, что за последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали почти 18 тысяч человек.

Фото: Piter.TV