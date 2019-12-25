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За последние сутки на COVID-19 протестировали более 21 тысячи человек
Сегодня, 10:02
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nadezhda_sib

За последние сутки на COVID-19 протестировали более 21 тысячи человек

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Объем тестирования увеличивается.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус  21767 человек. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Под медицинским наблюдением находится 404 человек. Из них 2 ― в обсерваторе, 402 ― контактные.

Специалисты обработали 178 вызовов, который поступил по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее в Комздраве сообщили, что у всех заболевших ОРВИ в новом эпидсезоне будут подозревать коронавирус. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, тестирование
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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