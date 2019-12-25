За последние сутки на COVID-19 протестировали более 21 тысячи человек

Объем тестирования увеличивается.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 21767 человек. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Под медицинским наблюдением находится 404 человек. Из них 2 ― в обсерваторе, 402 ― контактные.

Специалисты обработали 178 вызовов, который поступил по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее в Комздраве сообщили, что у всех заболевших ОРВИ в новом эпидсезоне будут подозревать коронавирус.

Фото: Piter.TV