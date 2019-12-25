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За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали более 15,5 тыс. человек
Сегодня, 9:59
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За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали более 15,5 тыс. человек

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В обсерваторе находится всего 6 человек.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус  15711 человек. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Под медицинским наблюдением находится  169 человека. Из них 6 ― в обсерваторе, 163 ― контактные.

Специалисты обработали 269 вызов, который поступил по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Количество заболевших коронавирусом в последние дни превышает 180 человек в сутки. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, тестирование
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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