За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали более 15,5 тыс. человек

В обсерваторе находится всего 6 человек.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 15711 человек. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Под медицинским наблюдением находится 169 человека. Из них 6 ― в обсерваторе, 163 ― контактные.

Специалисты обработали 269 вызов, который поступил по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Количество заболевших коронавирусом в последние дни превышает 180 человек в сутки.

Фото: Piter.TV