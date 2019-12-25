За минувшие сутки ещё 182 петербуржца заболели COVID-19

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 4 744 в 84 регионах.

В понедельник, 24 августа, стало известно о том, что за прошедшие 24 часа ещё 182 петербуржца заболели COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Так, за последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 4 744 в 84 регионах. Больше всего зараженных в Москве. Так коронавирус подтвердили у 625 человек. Петербург находится на втором месте вэ том списке. После идет Московская область – 148 человек. Меньше всего заболевших Чукотский АО, там COVID-19 заболел один человек.

Всего по России нарастающим итогом зарегистрировано 961 493 случаев коронавирусной инфекции. Самый низкий прирост зафиксирован в Ненецком автономном округе и Чукотском автономном округе.

Ранее мы сообщали о том, что Смольный продлит запреты из-за коронавируса до конца сентября.

Фото:Piter.TV