За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 12 тысяч человек

Под наблюдением медиков находится более 700 человек.

За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 12050 человека. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Под медицинским наблюдением находится 713 человек. Из них 299 ― на самоизоляции, 264― контактные, 150 ― в обсерваторе. Стоит отметить, что еще в прошлую пятницу в обсерваторе было всего 5 человек.

За сутки на номер "122" поступило 244 вызова по вопросам, связанным с коронавирусом. Также по номеру "112" было обработано 56 обращения. О прибытии в Россию из другой страны уведомили 17 человек.

Фото: Piter.TV