За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 18 тысяч человек

Под наблюдением медиков находится более тысячи человек.

За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 18053 человека. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Под медицинским наблюдением находится 1038 человек. Из них 653 ― на самоизоляции, 380― контактные, 5 ― в обсерваторе.

За сутки на номер "122" поступило 241 вызова по вопросам, связанным с коронавирусом. Также по номеру "112" было обработано 47 обращения. О прибытии в Россию из другой страны уведомили 8 человек.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что выплаты в Петербурге получили лишь 20% заболевших COVID-19 медиков.

Фото: Piter.TV