За сутки на коронавирус в Петербурге протестировали почти 18 тысяч человек

Под медицинским наблюдением находятся 1,3 тыс. человек.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 17 801 человек. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Под медицинским наблюдением находится 1 369 человек. Из них на самоизоляции 717 человек, 461 ― контактные, 191 ― в обсерваторе.

За сутки на номер "122" по вопросам, связанным с коронавирусом, обратились 388 человек. Также 132 обращения было зарегистрировано по номеру "112". О прибытии из другой страны в Россию сообщили 48 человек.

Ранее бывший главный врач Боткинской больницы объяснил причины высокой летальности от коронавируса в Петербурге.

Фото: Piter.TV