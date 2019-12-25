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За сутки на коронавирус в Петербурге протестировали почти 18 тысяч человек
Сегодня, 10:07
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nadezhda_sib

За сутки на коронавирус в Петербурге протестировали почти 18 тысяч человек

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Под медицинским наблюдением находятся 1,3 тыс. человек.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус  17 801 человек. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. 

Под медицинским наблюдением находится  1 369 человек. Из них на самоизоляции 717 человек, 461 ― контактные, 191 ― в обсерваторе.

За сутки на номер "122" по вопросам, связанным с коронавирусом, обратились 388 человек. Также 132 обращения было зарегистрировано по номеру "112". О прибытии из другой страны в Россию сообщили 48 человек.

Ранее бывший главный врач Боткинской больницы объяснил причины высокой летальности от коронавируса в Петербурге. 

Фото: Piter.TV

 

Теги: коронавирус, тестирование
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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