За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 21 тыс. человек

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 22153 человека. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.
Операторы обработали 6547 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.
Благодаря быстрым темпам вакцинации в Петербурге снизилась нагрузка на больницы. Об этом накануне сообщил вице-губернатор региона Олег Эргашев. При этом пандемия еще не отступила.
Фото: Piter.TV
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