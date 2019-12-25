За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 21 тыс. человек

По вопросам, связанным с коронавирусом, можно обращаться по номеру "122".

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 22153 человека. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

Операторы обработали 6547 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Благодаря быстрым темпам вакцинации в Петербурге снизилась нагрузка на больницы. Об этом накануне сообщил вице-губернатор региона Олег Эргашев. При этом пандемия еще не отступила.

Фото: Piter.TV