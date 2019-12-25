За сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 23 тысячи человек

На прошлой неделе объем тестирования достигал 40 тыс. обследований в сутки.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 23200 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

Операторы обработали 28588 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Как ранее показало исследование, жесткие ограничения, как запрет на вход в рестораны, торговые центры, поезда и самолеты без справки о вакцинации от коронавируса одобряют чаще в Петербурге, чем в Москве.

Фото: Piter.TV