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За сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 23 тысячи человек
Сегодня, 10:07
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За сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 23 тысячи человек

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На прошлой неделе объем тестирования достигал 40 тыс. обследований в сутки.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 23200 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города. 

Операторы обработали 28588 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Как ранее показало исследование, жесткие ограничения, как запрет на вход в рестораны, торговые центры, поезда и самолеты без справки о вакцинации от коронавируса одобряют чаще в Петербурге, чем в Москве. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, тестирование
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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