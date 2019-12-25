Петербуржцы одобряют жесткие коронавирусные ограничения в своем городе

В опросе поучаствовали 1600 респондентов из 349 населенных пунктов.

Во вторник, 20 июля, сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob поделился результатами исследования, в котором 1600 респондентов из всех округов страны поделились мнением о коронавирусных ограничениях.

Судя по статистике, 56% респондентов заявили, что запрет ходить в магазины, ездить в поездах и летать на самолетах тем, кто не сделал прививку, нарушает права человека и не гарантируют снижения заболеваемости. Каждый четвертый в то же время (26%) уверен, что без жестких запретов не обойтись. Остальные воздержались от ответа.

Жесткие ограничения, как запрет на вход в рестораны, торговые центры, поезда и самолеты без справки о вакцинации от коронавируса одобряют чаще в Петербурге, чем в Москве (27% против 21%).

Ранее мы писали, что в Петербурге вакцинацию от коронавируса прошли почти 1,2 миллиона человек.

Фото: Piter.tv