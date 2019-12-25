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За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали почти 30 тыс. человек
Сегодня, 10:02
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За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали почти 30 тыс. человек

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По вопросам, связанным с коронавирусом, можно обратиться по номеру "122".

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 29822 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города. 

Операторы обработали 31466 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

В Смольном считают, что к подъему заболеваемости коронавирусом в Петербурге причастны молодые люди, которые не захотели сделать прививку. Пожилые люди в плане вакцинации и соблюдения ограничений оказались более дисциплинированы.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, тестирование
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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