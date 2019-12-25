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Объем тестирования на COVID-19 за сутки достиг 39 тысяч
Сегодня, 10:11
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Объем тестирования на COVID-19 за сутки достиг 39 тысяч

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Объем тестирования заметно вырос — в мае он был на уровне не более 30 тыс.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 39635 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города. 

Операторы обработали 22069 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Накануне стало известно об эпидемиологической ситуации с коронавирусом в городе. Губернатор назвал ее "напряженной". В сутки госпитализируют в среднем по 800-850 человек. Около 18% больных коронавирусом в стационарах находятся в тяжелом состоянии. 

Фото: Piter.TV

Теги: диагностика, коронавирус, тестирование
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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