Объем тестирования на COVID-19 за сутки достиг 39 тысяч

Объем тестирования заметно вырос — в мае он был на уровне не более 30 тыс.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 39635 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

Операторы обработали 22069 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Накануне стало известно об эпидемиологической ситуации с коронавирусом в городе. Губернатор назвал ее "напряженной". В сутки госпитализируют в среднем по 800-850 человек. Около 18% больных коронавирусом в стационарах находятся в тяжелом состоянии.

Фото: Piter.TV