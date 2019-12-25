В Петербурге в день госпитализируют по 800-850 больных коронавирусом

Для больных коронавирусом развернуто 8815 коек.

В комитете по здравоохранению Петербурга рассказали об эпидемиологической ситуации с коронавирусом в городе. Ежедневно в инфекционные больницы госпитализируют в среднем по 800-850 человек.

Доля тяжелых больных в стационарах составляет около 18%. На инвазивной ИВЛ — 140 пациентов, неинвазивной ИВЛ — 269 человек.

На данный момент в Петербурге развернуты 8815 коек для больных COVID-19. С 18 июня в больнице №33 в Колпино перепрофилируют дополнительно 150 коек, 20 из них — реанимационные. Дополнительную помощь окажут федеральные учреждения. Со следующей недели поэтапно разворачивать койки будут в Северо-Западном государственном медицинском университете им. И.И. Мечникова.

С 18 июня возобновляет работу Амбулаторный центр по диагностике новой коронавирусной инфекции на базе Городского противотуберкулезного диспансера. В центре будут делать компьютерная томография легких, ПЦР-тест на коронавирус, пульксоксиметрия и ЭКГ. КТ делают только по направлению врача. На прошлой неделе провели 5110 исследований.

В комздраве подчеркнули, что после вакцины не зарегистрировали тяжелых осложнений после прививки.

Ранее эта информация публиковалась в справке Межведомственного координационного совета, однако сейчас в ней рассказывается только о ходе вакцинации в Петербурге.

Фото: Piter.TV