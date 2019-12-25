За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 19 тыс. человек

По всем вопросам, связанным с коронавирусом, можно обратиться по номеру "122".

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 19117 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

Операторы обработали 20641 вызов, поступивший по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Губернатор Петербурга сказал, что рост заболеваемости коронавирусом связан с цикличностью вирусной активности. Беглов призвал горожан вакцинироваться. Сейчас в городе доступны три вакцины.

Фото: Piter.TV