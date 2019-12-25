  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 19 тыс. человек
Сегодня, 10:08
115
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 19 тыс. человек

0 0

По всем вопросам, связанным с коронавирусом, можно обратиться по номеру "122".

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 19117 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города. 

Операторы обработали 20641 вызов, поступивший по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Губернатор Петербурга сказал, что рост заболеваемости коронавирусом связан с цикличностью вирусной активности. Беглов призвал горожан вакцинироваться. Сейчас в городе доступны три вакцины. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, тестирование
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии