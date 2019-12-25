За последние сутки в Петербурге на коронавирус протестировали 21,5 тыс. человек

По всем вопросам, связанным с коронавирусом, можно обращаться по номеру "122".

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 21582 человека. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

Операторы обработали 13614 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

За неделю число больных коронавирусом в Петербурге выросло на 11,61%. По сравнению с данными прошлого вторника на 13,07% выросла регистрация новых случаев COVID-19 в медицинских учреждениях.

Фото: Piter.TV