За последние сутки в Петербурге на коронавирус протестировали 21,5 тыс. человек

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 21582 человека. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.
Операторы обработали 13614 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.
За неделю число больных коронавирусом в Петербурге выросло на 11,61%. По сравнению с данными прошлого вторника на 13,07% выросла регистрация новых случаев COVID-19 в медицинских учреждениях.
Фото: Piter.TV
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