  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
За последние сутки в Петербурге на коронавирус протестировали 21,5 тыс. человек
Сегодня, 9:59
106
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

За последние сутки в Петербурге на коронавирус протестировали 21,5 тыс. человек

0 0

По всем вопросам, связанным с коронавирусом, можно обращаться по номеру "122".

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 21582 человека. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города. 

Операторы обработали 13614 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

За неделю число больных коронавирусом в Петербурге выросло на 11,61%. По сравнению с данными прошлого вторника на 13,07% выросла регистрация новых случаев COVID-19 в медицинских учреждениях.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, тестирование
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии