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За неделю число больных COVID-19 в Петербурге выросло на 11%
Сегодня, 19:06
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За неделю число больных COVID-19 в Петербурге выросло на 11%

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Также на 21,85% выросла суточная госпитализация пациентов с коронавирусом.

За неделю число больных коронавирусом в Петербурге выросло на 11,61%. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 1 июня, распространяемой пресс-службой Смольного.

Кроме того, по сравнению с данными прошлого вторника на 13,07% выросла регистрация новых случаев COVID-19 в медицинских учреждениях. Также на 21,85% выросла суточная госпитализация пациентов с коронавирусом.

В городе сохраняется циркуляция вируса новой коронавирусной инфекции, что диктует необходимость ношения средств индивидуальной защиты и соблюдения социальной дистанции в общественных местах. Для создания надежного коллективного иммунитета необходимо активное участие населения города во всеобщей вакцинации против COVID-19,

– говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что коронавирус также является фактором риска артериального тромбоза.

Фото: Piter.tv

Теги: заболеваемость, коронавирус, статистика
Категории: Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Лента новостей,

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