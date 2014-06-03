Медики отметили, что коронавирус также является фактором риска артериального тромбоза.

Врачи отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения Регионального сосудистого центра Городской больницы №26 рассказали, что в Петербурге выросло число пациентов с тромбозами (прижизненное формирование внутри кровеносных сосудов свертков крови (тромбов), препятствующих свободному потоку крови по кровеносной системе), что ведет к развитию инфарктов и инсультов. Об этом во вторник, 1 июня, сообщает "Петербургский дневник".

Медики отметили, что коронавирус также является фактором риска артериального тромбоза. Руководитель регионального сосудистого центра Елена Курникова рассказала, что таким пациентам оказывается экстренная медицинская помощь, Если человек все-таки заболел коронавирусом, то его отправляют в стационар. Если же пациент находится в критическом состоянии, то медики надевают средства индивидуальной защиты и помогает больному. Как только человек приходит в стабильное состояние, его отправляют в инфекционную больницу.

Курникова отмечает, что коронавирус особенно опасен для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поскольку вирус способен спровоцировать инфаркты и инсульты. У тех людей, кто уже перенес вирус, развивается нарушение ритма сердца, возникают тревожные расстройства, ухудшается память. А сам период восстановления после болезни может занять какое-то время. Врач рекомендует людям, которые уже перенесли болезнь, не затягивать с реабилитацией после болезни.

Ранее мы писали, что более 20 тыс. петербуржцев нуждаются в реабилитации после коронавируса.

Фото: Piter.tv