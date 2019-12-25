Более 20 тыс. петербуржцев нуждаются в реабилитации после коронавируса

Получить помощь можно при наличии полиса ОМС.

Более 20 тыс. петербуржцев нуждаются в реабилитации после перенесённой коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 25 мая, на своей странице в социальной сети ВКонтакте рассказал вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.

К сожалению, последствия вируса могут быть самыми разными – от фиброза легких и инсульта до неврологических нарушений, к которым относят расстройства сна, хроническую усталость, потерю обоняния и вкусовых ощущений, а также депрессивные состояния. Олег Эргашев, вице-губернатор Петербурга.

Эргашев отметил, что чаще всего на вышеперечисленные симптомы жалуются граждане в возрасте от 35 до 50 лет. В связи с чем необходимо как можно скорее пройти реабилитацию.

Её можно пройти амбулаторно или в стенах дневного стационара. Необходимую медпомощь можно получить в 42 районных поликлиниках, а также в Консультационно-диагностическом центре №1. Восстановиться от перенесенной инфекции можно в больнице №40, Госпитале для ветеранов войн, больнице №2, санатории "Пансионат Восток-6", больнице им. Семашко и Мариинской больнице.

Отмечается, что с начала пандемии в городе реабилитацию прошли свыше 12 тыс. петербуржцев, из них 4 тыс. граждан восстановились в стационарах. Получить помощь можно при наличии полиса ОМС.

Ранее мы писали, что зафиксирован скачок суточной смертности от коронавируса в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / Олег Эргашев