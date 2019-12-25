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За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 24 тыс. человек
Сегодня, 10:08
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nadezhda_sib

За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 24 тыс. человек

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По всем вопросам, связанным с коронавирусом, можно обратиться по номеру "122".

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 24114 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города. 

Операторы обработали 11371 вызов, поступивший по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Для участников Санкт-Петербургского международного экономического форума будут работать 51 пункт тестирования на коронавирус. Они должны будут сдавать ПЦР-тест каждый день. Напомним, форум пройдет с 2 по 5 июня. На пленарном заседании 4 июня выступит Владимир Путин в очном формате. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, тестирование
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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