За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 24 тыс. человек

По всем вопросам, связанным с коронавирусом, можно обратиться по номеру "122".

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 24114 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

Операторы обработали 11371 вызов, поступивший по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Для участников Санкт-Петербургского международного экономического форума будут работать 51 пункт тестирования на коронавирус. Они должны будут сдавать ПЦР-тест каждый день. Напомним, форум пройдет с 2 по 5 июня. На пленарном заседании 4 июня выступит Владимир Путин в очном формате.

Фото: Piter.TV