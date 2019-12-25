За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали более 17 тысяч человек

Под медицинским наблюдением находятся почти 2 тысячи человек.

За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 17016 человек. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Под медицинским наблюдением находится 1900 человека. Из них 1374 ― на самоизоляции, 352 ― контактные, 174 ― в обсерваторе.

За сутки на номер "122" поступило 257 вызовов по вопросам, связанным с коронавирусом. Также по номеру "112" было обработано 63 обращений. О прибытии в Россию из другой страны уведомили 15 человека.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Смольный сообщил о снижении заболеваемости коронавирусом в Петербурге.

Фото: Piter.TV