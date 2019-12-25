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За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали более 17 тысяч человек
Сегодня, 10:00
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nadezhda_sib

За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали более 17 тысяч человек

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Под медицинским наблюдением находятся почти 2 тысячи человек.

За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 17016 человек. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Под медицинским наблюдением находится 1900 человека. Из них 1374 ― на самоизоляции, 352 ― контактные, 174 ― в обсерваторе. 

За сутки на номер "122" поступило  257 вызовов по вопросам, связанным с коронавирусом. Также по номеру "112" было обработано 63 обращений. О прибытии в Россию из другой страны уведомили 15 человека. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Смольный сообщил о снижении заболеваемости коронавирусом в Петербурге. 

Фото: Piter.TV 

Теги: коронавирус, обследование, тестирование
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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