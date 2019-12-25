Смольный сообщил о снижении заболеваемости коронавирусом в Петербурге

Ежедневно фиксируют не больше 180-190 случаев заболевания.

В четверг, 23 июля, стало известно, что темпы распространения коронавируса сокращаются. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению.

В последние дни фиксируют не более 190 случаев заражения. В Смольном отметили, что темпы распространения заболевания удалось снизить благодаря предписаниям Роспотребнадзора и рекомендациям экспертного медицинского сообщества, также были приняты необходимые меры, в том числе и некоторые ограничения. За период пандемии в городе выявили 30 100 случаев заболевания коронавирусом.

Ранее мы писали, что в Смольном объяснили десятикратный рост числа внебольничных пневмоний.

Фото: Piter.TV