  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Смольный сообщил о снижении заболеваемости коронавирусом в Петербурге
Сегодня, 18:58
366
smirenny

Смольный сообщил о снижении заболеваемости коронавирусом в Петербурге

0 0

Ежедневно фиксируют не больше 180-190 случаев заболевания.

В четверг, 23 июля, стало известно, что темпы распространения коронавируса сокращаются. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению. 

В последние дни фиксируют не более 190 случаев заражения. В Смольном отметили, что темпы распространения заболевания удалось снизить благодаря предписаниям Роспотребнадзора и рекомендациям экспертного медицинского сообщества, также были приняты необходимые меры, в том числе и некоторые ограничения. За период пандемии в городе выявили 30 100 случаев заболевания коронавирусом.

Ранее мы писали, что в Смольном объяснили десятикратный рост числа внебольничных пневмоний.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии