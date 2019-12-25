В Смольном объяснили десятикратный рост числа внебольничных пневмоний

Обычно заболевших внебольничной пневмонией летом мало, но в этом году другая ситуация.

Комитет по здравоохранению Петербурга объяснил значительный рост внебольничных пневмоний. На рост заболевания повлиял коронавирус, сообщила "Фонтанка.ру".

Дело в том, что пик COVID-19 в городе пришелся на конец мая-начало июня. Высокие показатели по заболеваемости пневмонией не характерны для летних месяцев, в связи с чем в этом году статистика сильно отличается от цифр прошлых лет.

Большинство горожан, у которых диагностировали внебольничную пневмонию, также болеют коронавирусом.

Напомним, по статистике в Петербурге стало в 10 раз больше внебольничных пневмоний.

Фото: Piter.TV