В Смольном объяснили десятикратный рост числа внебольничных пневмоний

Комитет по здравоохранению Петербурга объяснил значительный рост внебольничных пневмоний. На рост заболевания повлиял коронавирус, сообщила "Фонтанка.ру".
Дело в том, что пик COVID-19 в городе пришелся на конец мая-начало июня. Высокие показатели по заболеваемости пневмонией не характерны для летних месяцев, в связи с чем в этом году статистика сильно отличается от цифр прошлых лет.
Большинство горожан, у которых диагностировали внебольничную пневмонию, также болеют коронавирусом.
Напомним, по статистике в Петербурге стало в 10 раз больше внебольничных пневмоний.
Фото: Piter.TV
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