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В Смольном объяснили десятикратный рост числа внебольничных пневмоний
Сегодня, 16:50
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nadezhda_sib

В Смольном объяснили десятикратный рост числа внебольничных пневмоний

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Обычно заболевших внебольничной пневмонией летом мало, но в этом году другая ситуация.

Комитет по здравоохранению Петербурга объяснил значительный рост внебольничных пневмоний. На рост заболевания повлиял коронавирус, сообщила "Фонтанка.ру".

Дело в том, что пик COVID-19 в городе пришелся на конец мая-начало июня. Высокие показатели по заболеваемости пневмонией не характерны для летних месяцев, в связи с чем в этом году статистика сильно отличается от цифр прошлых лет. 

Большинство горожан, у которых диагностировали внебольничную пневмонию, также болеют коронавирусом. 

Напомним, по статистике в Петербурге стало в 10 раз больше внебольничных пневмоний. 

Фото: Piter.TV 

Теги: внебольничная пневмония, комздрав, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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