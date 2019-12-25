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За сутки на коронавирус протестировали более 23 тыс. человек
Сегодня, 10:05
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nadezhda_sib

За сутки на коронавирус протестировали более 23 тыс. человек

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Если у вас есть вопросы, связанные с коронавирусом, то их можно задать по телефону "122".

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 23651 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города. 

Операторы обработали 13791 вызов, поступивший по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11. С 5 октября волонтеры выполнили 6947 заявок.

Ранее в Смольном сообщили, что на данный момент прививку от коронавируса сделали около 506 тысяч горожан.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, тестирование
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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