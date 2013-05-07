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От коронавируса привились более полумиллиона петербуржцев
Сегодня, 20:30
99
smirenny

От коронавируса привились более полумиллиона петербуржцев

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Около половины привитых – это люди старшего поколения.

Во вторник, 20 апреля, в Смольном сообщили, что на данный момент прививку от коронавируса сделали около 506 тысяч горожан. Полный цикл завершили 355 тысяч петербуржцев.

Около 40% от общего числа привитых – люди старшего поколения. Помимо этого прививку поставили более 96% горажан, находящихся в социальных учреждениях, для удобство их обслуживают выездные медицинские бригады. 

Вице-губернатор Олег Эргашев отметил, что в Петербурге действуют 134 пункта, записаться в которые можно по  единому номеру 122, через портал "Госуслуги" и онлайн-сервис "Здоровье петербуржца", либо в самой районной поликлинике. 

Ранее мы писали, что большая часть петербуржцев может выработать иммунитет к коронавирусу в начале лета.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, прививка от коронавируса
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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Соколов Константин
Сегодня 21:42


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