От коронавируса привились более полумиллиона петербуржцев

Около половины привитых – это люди старшего поколения.

Во вторник, 20 апреля, в Смольном сообщили, что на данный момент прививку от коронавируса сделали около 506 тысяч горожан. Полный цикл завершили 355 тысяч петербуржцев.

Около 40% от общего числа привитых – люди старшего поколения. Помимо этого прививку поставили более 96% горажан, находящихся в социальных учреждениях, для удобство их обслуживают выездные медицинские бригады.

Вице-губернатор Олег Эргашев отметил, что в Петербурге действуют 134 пункта, записаться в которые можно по единому номеру 122, через портал "Госуслуги" и онлайн-сервис "Здоровье петербуржца", либо в самой районной поликлинике.

Ранее мы писали, что большая часть петербуржцев может выработать иммунитет к коронавирусу в начале лета.

Фото: Piter.TV