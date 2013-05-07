Большая часть петербуржцев может выработать иммунитет к коронавирусу в начале лета

Однако ситуация зависит от распространения новых штаммов и возможности переболевших бороться с новой инфекцией.

Во вторник, 20 апреля, ученые Европейского университета поделились результатами исследования, согласно которым около 70% жителей Петербурга к концу мая будут иметь антитела для борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

Антитела будут активны в организме в течение 10 месяцев. Ученые проводили наблюдение за 78 участниками, каждый получил положительный результат на коронавирус. Эксперимент длился более 10 месяцев, за это время повторный положительный результат получил только один участник.

Ученые отмечают, что ситуация во многом зависит и от распространения новых штаммов, и от возможности пациентов бороться с новой инфекцией.

Ранее мы писали, что в Петербурге начались испытания кожного теста на иммунитет к COVID-19.

Фото: Piter.TV